Cantora e atriz brilha em suspense dirigido pelo pai e é descoberta pelo público

Colin Hanks, filho do célebre ator Tom Hanks com Samantha Lewes, nasceu em Sacramento, no dia 24 de novembro de 1977. Atualmente, ele está casado com a publicadora de New York, Samantha Bryant, e tem uma filha, Olivia Jane Hanks. Ele participou de filmes como King Kong e Jumanji: O nível seguinte. Foto: Reprodução de Youtube Canal E! News