Cientistas atestam Van Gogh seguiu lei da física ao retratar noite estrelada

“A Noite Estrelada” é uma pintura a óleo sobre tela que, conforme observou o estudo, retrata a vista do céu pouco antes do nascer do sol. Localizada em uma janela voltada para o leste do quarto do artista em Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França. O artista esteve por lá após mutilar sua orelha esquerda. Foto: Wikimedia Commons/ bgEuwDxel93-Pg