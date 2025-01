Miss Argentina perde título após questionar resultado de concurso e criticar brasileira

"Para mim, a brasileira ficou onde tinha que ficar. Você acredita que quatro vezes que fui falar com ela em português, ela me respondeu em inglês?", declarou a argentina em entrevista ao youtuber King Lucho. Na resposta, ela se referiu à pernambucana Luana Cavalcanti (foto), vencedora do Miss Universo Brasil 2024. Foto: Reprodução