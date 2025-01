‘Ainda Estou Aqui’ é o primeiro filme brasileiro indicado à principal categoria do Oscar

Na categoria Melhor Filme Internacional, “Ainda Estou Aqui” disputa a estatueta com “A Garota da Agulha” (Dinamarca), “A Semente do Fruto Sagrado” (Alemanha), “Emilia Pérez” (França) e “Flow” (Letônia). Na história do Oscar, o Brasil foi indicado outras quatro vezes nessa categoria, mas não conquistou a premiação - “O Pagador de Promessa” (1963), “O Quatrilho” (1996), “O Que é Isso, Companheiro?” (1998) e “Central do Brasil” (1999). Foto: Divulgação