Os fiordes que ‘recortam’ cadeias montanhosas pelo mundo

Fiorde Doubtful Sound- Nova Zelândia - Localizado no oeste do país, no Mar da Tasmânia , tem 40 km de extensão e atinge 421m de profundidade. A região tem chuvas abundantes e na margem do fiorde ficam densas florestas tropicais com vegetação que contrasta com a origem gélida do fiorde. Foto: Flickr/digitaltrails