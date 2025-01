Conheça a bispa Mariann Edgar Budde, que ‘desafiou’ Donald Trump

De acordo com a rádio americana NPR, Mariann é uma crítica de Trump de longa data. Em 2020, a bispa escreveu um artigo no “The New York Times” pelo uso da força policial para expulsar as pessoas que protestavam nas proximidades da igreja de St. John’s pela morte de George Floyd, homem negro assassinado por policiais em Minneapolis. Foto: Reprodução do Instagram @mariannbudde