Menina encontra amuleto sagrado do Egito Antigo em passeio com família

A entidade israelense declarou que o amuleto data do período do Novo Império no Egito (1539 - 525 a.C). A peça traz um desenho de um besouro de esterco, ou escaravelho sagrado, inseto venerado na época. O objeto histórico ficará exposto ao público no Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel, em Jerusalém. Foto: Divulgação/Autoridade Israelense