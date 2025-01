Brasil registra recorde de exportação de carne bovina em 2024

No fim de 2024, a carne brasileira esteve no centro de uma polêmica com a França. Deputados de variadas correntes políticas do país europeus fizeram pesadas críticas à carne do Mercosul, em especial à do Brasil. As falas ocorreram durante uma sessão na Assembleia Nacional para votação simbólica do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. A maioria do parlamento francês rejeitou o acordo. Foto: Divulgação