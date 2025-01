Pinturas rupestres de 2 mil anos são descobertas no Jalapão

O Parque Estadual do Jalapão vem se consolidando como a principal atração turística do Tocantins e tem belezas naturais que encantam as pessoas. Em 2023, recebeu 53.966 visitantes - 6.095 a mais do que em 2022, quando 47.871 pessoas estiveram no parque. Foto: - Thiago Sá/Governo do Tocantins