Ney Matogrosso lança álbum em parceria com a banda Hecto

O último álbum de estúdio do cantor havia sido "Nu Com a Minha Música", em 2021. No ano passado, Ney Matogrosso foi atração do atração do Rock in Rio com performance de â??Bloco na Ruaâ?, turnê que o artista estreou em 2019. O repertório reúne canções como â??Eu Quero é Botar Meu Bloco na Ruaâ?, canção de Sérgio Sampaio que inspirou o nome do espetáculo, â??Sangue Latinoâ?, hit dos Secos e Molhados, e â??Pro Dia Nascer Felizâ?, de Frejat e Cazuza. Foto: Divulgação/Oxidany