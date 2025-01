Oito mulheres icônicas que viraram bonecas Barbie especiais

Ganhou o título de "Primeira-dama do Country" e "Rainha do Country Pop". Shania iniciou a carreira musical profissional no início da década de 1990 e estourou com a música "The Woman in Me". "You're Still the One", "You've Got a Way", "Man! I Feel Like a Woman" e "From This Moment On" são outros sucessos. Foto: Reprodução X @ShaniaTwain