China desenvolve robôs capazes de expressar emoções

“Eu, Robô” (2004): Às vezes não é um robô específico que ganha destaque, mas sim vários. É o caso do que acontece no filme “Eu, Robô”. Na trama, que se passa em 2035, o detetive Del Spooner (Will Smith) investiga a morte de um cientista que trabalhava com robôs, e descobre que eles são capazes de violar as leis. Foto: Divulgação