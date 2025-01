Os menores países do mundo em área territorial

ILHAS MARSHALL - OCEANIA: 181 km²: Um país insular no Pacífico composto por 29 atóis e 5 ilhas isoladas, famoso por sua biodiversidade marinha e pela cultura polinésia. Enfrenta desafios como as mudanças climáticas, com aumento do nível do mar ameaçando sua existência a longo prazo. Foto: Youtube/Before You Go