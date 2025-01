Veja atrações de São Paulo, inclusive uma maquete que mostra a cidade antigamente

Museu do Futebol - Foi criado dentro do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, na zona oeste paulistana. O espaço cultural mostra a história do futebol desde a chegada da modalidade ao Brasil até os dias atuais e exalta a importância do esporte na vida dos torcedores. Foto: Reprodução do site Museu do Futebol - Atrações Turísticas de São Paulo