Fernanda Torres revela ‘drama’ com troféu do Globo de Ouro em aeroporto

Na entrevista, Fernanda Torres ainda comentou em tom de brincadeira que o entusiasmo dos brasileiros com sua vitória no Globo de Ouro e a possível indicação ao Oscar a deixaram apreensiva. "Estou com medo de voltar. Eu preciso descansar. Você é a última tarefa, porque se eu consegui vir aqui, eu consigo ir a qualquer lugar", disse. Foto: Reprodução/@oficialfernandatorres