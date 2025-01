‘ Um choque’ : Phil Collins desabafa sobre problema de saúde que o impede de tocar bateria

Além da bem sucedida carreira na música, tanto na bateria como nos vocais, Phil Collins também fez trabalhos como ator. Ele foi protagonista do filme “Buster - Procura-se um Ladrão” (1998), fez participações na série “Miami Vice” (1984) e também fez parte do elenco de “Hook - A Volta do Capitão Gancho” (1991), com Robin Williams. Foto: Reprodução do Instagram @officialphilcollins