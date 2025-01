Lady Gaga fará show na praia de Copacabana no início de maio

O seu segundo álbum de estúdio, "Born This Way", foi lançado em 23 de Maio de 2011 e vendeu 4,2 milhões de cópias nos EUA e 16 milhões mundialmente. Além disso, produziu os singles "Born This Way", "Judas" e "The Edge of Glory", que se tornaram sucessos mundiais Foto: Reprodução/@ladygaga