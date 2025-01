Colisão da Terra com outro planeta pode ter formado placas que provocam terremotos

28/3/1964 - Um terremoto no Alasca, embora com poucas vítimas (131 mortos) quando comparado a outros, entra na lista dos maiores porque alcançou 9,2 graus de magnitude. Causou tsunami, gerando prejuízo de US$ 2,3 bilhões (R$ 5,2 bilhões). Os tremores foram sentidos em várias cidades. Foto: U.S. Army - Wikimédia Commons