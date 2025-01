Passou réveillon, passou Folia de Reis, carnaval vem aí… veja festividades populares no Brasil

FEVEREIRO/MAR�O - O Carnaval é uma explosão de alegria com desfiles, blocos de rua, trios elétricos e fantasias, especialmente no Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. No Rio, o desfile das escolas de samba do Grupo Especial, em 2025, terá três dias, em vez de dois. Será no domingo, segunda e terça. Foto: Youtube/juniorpetjua