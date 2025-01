Dalai Lama expressa tristeza por dezenas de mortes em terremoto no Tibet

Com quase 90 anos, o Dalai Lama ainda se recupera de uma cirurgia no joelho à qual se submeteu em junho de 2024. Na época, ele deixou sua residência na cidade indiana de Dharamsala para receber tratamento nos Estados Unidos. "Não me sinto mal, exceto por um leve desconforto nas pernas", chegou a escrever nas redes sociais. Foto: divulgação