Terreno do Rock in Rio ganhou parque em homenagem a Rita Lee

Em abril de 2022, a cantora chegou a anunciar que estava curada do câncer, depois de receber resultados positivos dos exames médicos, mas acabou não resistindo. Conhecida como a “Rainha do rock brasileiro”, Rita Lee nasceu em 31/12/1947, no bairro de Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Veja sua trajetória Foto: reprodução Instagram