Saiba como são as honrarias concedidas pela Coroa Britânica: Pelé tinha uma

SIR STANLEY MATTHEWS (morreu em 2000, aos 85 anos) - Um grande ídolo do futebol britânico. Encerrou a carreira aos 50 anos (isso nos anos 60, quando um jogador normalmente parava com 30). Defendeu a seleção inglesa por 23 anos. Ídolo máximo do Stoke City e do Blackpool. Condecorado Sir em 1965. Foto: Harry Pot / wikimedia commons