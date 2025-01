Gigantes do varejo: As maiores empresas do comércio noBrasil

Décimo: fundada em 1929 no Rio de Janeiro, a Americanas é uma das maiores redes de varejo do Brasil, destacando-se no setor de comércio eletrônico e lojas físicas. Em 2023, a Americanas apresentou um robusto faturamento de R$ 28 bilhões, refletindo sua forte presença no mercado. Foto: Divulgação