Parques nacionais: tesouros naturais do Brasil têm montes, cachoeiras e grutas

Parque Nacional do Iguaçu, Paraná - O local abriga as famosas Cataratas do Iguaçu, uma das maiores e mais impressionantes quedas d'água do mundo. O parque foi declarado Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO em 1986 e é um dos destinos mais procurados por turistas no Brasil. Foto: Claudio Elias/Wikimédia Commons