Você conhece quantos desses personagens do universo Mario Bros?

Nome do personagem: Goomba - Esse é um personagem importante e de destaque no jogo, já que é um inimigo que aparece constantemente no universo de Mario Bros. Eles são cogumelos que têm "cara de mau", com diversas variações dele no game. Vale destacar que existem alguns que são do bem, como Goombario e Goombob. Foto: Youtube/ Tanium