Esportes radicais para todos os gostos nos Estados Unidos

White Mountains, New Hampshire - Esportes: Escalada no gelo, trilhas, esqui cross-country - Descrição: As Montanhas Brancas oferecem aventuras em qualquer estação, com escalada no gelo durante o inverno e trilhas desafiadoras, como a famosa Appalachian Trail, no verão - Melhor época: Inverno (dezembro-março) para escalada no gelo, verão (junho-setembro) para trilhas Foto: Marketingncc/Wikimedia Commons