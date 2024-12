Curiosidades históricas sobre o Superman

Curiosidade número 5: Superman fazia sucesso no rádio - Por 11 anos a DC conseguiu divulgar a marca e as histórias do herói pelo rádio. Eles perceberam que o personagem fazia muito sucesso nos quadrinhos e quiseram ir além. O programa, chamado "The Adventures of Superman" ajudou no crescimento de identidade do protagonista. Foto: Reprodução do site segredosdomundo.rz.com