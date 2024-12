Réveillon no mundo: onde e como são as celebrações mais famosas

A tradição de soltar fogos de artifício no Réveillon tem origens que combinam elementos históricos e culturais. Os fogos de artifício surgiram na China, há cerca de 2 mil anos, com a invenção da pólvora. Eles eram usados para espantar maus espíritos e trazer sorte no início do ano. Foto: Imagem cirada por Inteligência Artificial atrav~es do aplicativo Microsoft Design