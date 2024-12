Roma: 2.777 anos; história em cada esquina

Praça Venezia - Fica no sopé do monte Capitolino. É um ponto de intersecção de importantes avenidas da cidade, tendo grande movimento. Em 2009, restos do Ateneu do imperador Adriano foram encontrados nas escavações do metrô na praça. Foto: By Cezar Suceveanu - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34600174