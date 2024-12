Compare alunos da antiga e da nova Escolinha do Professor Raimundo

Batista - Eliezer Motta e Rodrigo Sant'Anna - Eliezer é um ator com destaque em programas de humor, cuja parceria com Jô Soares em "Viva o Gordo" ficou pra sempre na memória do público. Rodrigo é um dos maiores nomes do humor na atualidade, mais conhecido por intepretar Dona Graça em Tô de Graça, Dona Isadir na sitcom A Sogra que te Pariu e também diversos personagens no humorístico Zorra Total. Foto: Reprodução dos sites tvuol.uol.com.br/video/escolinha-do-prof-raimundo-e-a-profecia-do-aluno-batista-de-chico-anysio-0402CD9C3768CCC15326 f5.folha.uol.com.br/televisao/2015/12/1723407-rodrigo-santanna-diz-que-teve-medo-ao-assumir-papel-na-nova-escolinha-por-nao-ser-bom-imitador.shtml