Destino pregou uma peça: Famosos que morreram no dia do aniversário

Nasceu em Sanfins do Douro, Alijó, no dia 18 de outubro de 1517. Entre seus escritos mais valiosos estão Diálogos sobre a conversão do gentio (1554), primeira obra em prosa da literatura brasileira, e Cartas do Brasil (1549-1570). O sacerdote morreu no Rio, em 18 de outubro de 1570. Foto: Wikimedia Commons/Mike Peel