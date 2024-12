Irving São Paulo: ator teve morte precoce, aos 41 anos, em 2006

Robert Knox - O ator britânico - o Marcos Belby em Harry Potter: O Enigma do Príncipe (1º à esq na foto) - não viu o filme no telão. Morreu dias após as gravações, em 2008, esfaqueado por um assaltante para salvar o irmão. Tinha 18 anos. O bandido pegou prisão perpétua. Foto: Cena de Harry Potter Enigma do Príncipe