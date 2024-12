Os vilões mais assustadores da história do cinema

Nome do vilão: Pennywise - Palhaço assustador do filme IT, aterroriza a pequena cidade de Derry a cada 27 anos. Seu grupo de vítimas mais famoso é o grupo de amigos Clube dos Perdedores. O vilão se tornou um dos ícones do terror moderno após o livro de Stephen King ir para as telas do cinema, onde foi interpretado pelo ator Bill Skarsgard. Foto: Reprodução