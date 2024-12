Personagens ‘desconhecidos’ da DC que você provavelmente já viu

Personagem 12: Vovó Bondade - Chegamos enfim na Vovó Bondade, que é citada no Sr. Milagre. Apesar do seu nome ter uma qualidade do bem, seus interesses são os contrários sendo uma das vilãs do universo da DC. Ela surgiu em 1971 e é uma das principais tenentes do poderoso Darkseid. Foto: Reprodução/ DC