Família de Gugu encerra disputa de 5 anos e entra em acordo por herança bilionária

De acordo com a assessoria de Gugu, o apresentador fazia um reparo no ar-condicionado de sua casa, que ficava no sótão. Ele, então, caiu de uma altura de quatro metros, causando uma fratura no osso temporal direito da cabeça (morte cerebral). O Flipar relembra a carreira do profissional, que encantou o público, sobretudo nos anos 1980 e 1990. Foto: Divulgação