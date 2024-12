Árvore de Natal de 56 m cai em Maricá (RJ); uma pessoa morreu

Para muitas culturas do norte da Europa e de locais com um inverno rígido, as árvores que permaneciam verdes durante todo o ano eram um símbolo de prosperidade. Eram chamadas de perenifólias, pois se mantêm com as folhas verdes até no inverno. Uma delas é o pinheiro, o atual símbolo natalino. Foto: Imagem de Myléne por Pixabay