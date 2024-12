Japão leiloa carne de baleia pela primeira vez após quase meio século

Em 2019, o país asiático deixou a Comissão Internacional de Baleia e voltou a permitir a caça comercial de baleias. Neste ano, a Agência de Pesca do Japão incluiu as baleias-comuns na lista de espécies com pesca autorizada. O governo japonês baseia a medida em pesquisas que apontaram a recuperação das populações da espécie no Pacífico Norte. Foto: wikimedia commons Patrick Lyne