Zé Neto: no retorno aos palcos após tratamento, cantor sertanejo se emociona

No dia 2/10, Zé Neto recebeu alta após quatro dias de internação no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele tinha batido com a cabeça em uma barra de um veículo UTV no dia 28/09 e sofreu um corte grande na cabeça. Mas o cantor Cristiano, que faz dupla com ele, já havia tranquilizado os fãs: "Ele já está dando risada", disse, sobre o humor do amigo. Foto: Reprodução Instagram