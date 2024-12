Talentos premiados: Atores negros que ganharam o Oscar

Sidney Poitier morreu no dia 6/1/2022 aos 94 anos, nas Bahamas, seu país de origem. Poitier só nasceu nos EUA, em 20/2/1927, porque sua mãe estava na Flórida no momento do parto. Com 76 anos de carreira, ele era muito querido da classe artística e do grande público. Foto: Kingkongphoto & www.celebrity-photos.com wikimedia commons