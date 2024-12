Arma romana usada em batalha é descoberta na Sicília

O objeto, encontrado a cerca de 80 metros de profundidade, estava adornado com um capacete romano e apresentava incrustações marinhas. O artefato teria sido utilizado na batalha naval das ilhas Egadas, um confronto no ano 241 a.C. entre as frotas de Roma e Cartago durante a Primeira Guerra Púnica Foto: Divulgação/Superintendência do Mar da Região da Sicília