12 de dezembro: Silvio Santos faria 94 anos; relembre história do ícone da TV, enterrado sem velório a pedido dele mesmo

Aos 18 anos, serviu na Escola de Paraquedistas no Exército, com bom desempenho nos saltos. E trabalhava como locutor de rádio em Niterói. A ida do Rio para Niterói era por barca. E Silvio começou a vender produtos usando alto-falante no trajeto. Quem comprasse uma bebida, ganharia uma cartela de bingo para concorrer a prêmios. Foto: Reprodução