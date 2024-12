As 20 melhores cidades em arte e cultura no mundo

9º lugar: Florença, na Itália - Berço do renascimento, a capital toscana deslumbra com as obras de Sandro Botticelli e Caravaggio na Galleria Uffizi e o com Duomo de Brunelleschi. A arte contemporânea da representante italiana na lista também destaca-se em exposições e desfiles de moda. Foto: Chris Wee - wikimedia commons