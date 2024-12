Lipídio do bom! Alimentos com gordura saudável, que previne doenças

Sardinha - Peixe que habita zonas costeiras do Atlântico e do Mediterrâneo, muito comum em pescarias, pois vive em grandes cardumes. Popular, é vendido também em lata, puro ou com condimentos. Acompanha bem várias refeições, especialmente com limão, e serve para lanche combinando com o pão. Ajuda na concentração, nas habilidades motoras e no controle da pressão arterial. 100 gramas do peixe fresco têm 114 calorias. Foto: Youtube/ Locais e Sabores