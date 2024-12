Erosão costeira: veja em que pontos o avanço do mar ameaça cidades brasileiras

Com cerca de nove mil habitantes, majoritariamente indígenas, a Baía da Traição vem sofrendo com a erosão provocada pelo avanço do mar desde 2010. As projeções apontam que anualmente a cidade deve perder seis metros de faixa de areia e espaços urbanos. Foto: Baía da Traição, na Paraíba, sofre com o avanço do mar - Rivaldo Segundo/Wikimedia Commons