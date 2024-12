Verona: Cidade do romance clássico ‘Romeu e Julieta’ inspira o amor

Os habitantes da região contavam com a fertilidade proporcionada pela existência do Rio Ádige. Ele é o segundo maior do país, depois do rio Pó. Além de Verona, o rio banha as cidades de Merano, Bolzano e Trento, na região do Véneto. Ele deságua no mar Adriático, após percorrer 112 quilômetros. Foto: Imagem de Gianni Crestani por Pixabay