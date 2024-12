Autoridades canadenses querem descobrir quem vestiu um veado com colete neon

Nem sempre, porém, os veados estão com galhadas. Essas estruturas são importantes na disputa por fêmeas na época do acasalamento, entre outono e inverno. Mas na primavera e no verão, com o fim do período de reprodução, ocorre uma mudança no corpo e os chifres caem. Mas depois voltam a se desenvolver. Foto: Jeffrey Hamilton Unsplash