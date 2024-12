Descubra quais são os principais deuses da mitologia egípcia

Era associado ao ciclo diário do sol, e sua jornada através do dia e da noite simbolizava a luta contra as forças do caos. Durante um período, Rá foi considerado o deus mais poderoso do Egito, sendo, em certos momentos, unido com outros deuses, como Amon, formando a divindade Amon-Rá. Foto: Anonymous/Wikimedia Commons