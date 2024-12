Homem registra briga violenta entre lagartos no interior de São Paulo

A iguana-verde é um dos lagartos mais conhecidos, podendo atingir até 2 metros de comprimento, com uma crista dorsal característica que percorre a espinha. Possui uma cauda longa que ajuda no equilíbrio e defesa e uma cor verde intensa (que pode variar em tom com a idade). É herbívora, com dieta de frutas, folhas e flores. Foto: Imagem de Linda Roisum por Pixabay