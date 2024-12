205 anos do Museu do Prazo: Uma pérola no coração da Espanha

Com mais de 3 milhões de visitantes em 2019, o Museu do Prado é uma das atrações turísticas mais populares de Madri. A sua localização privilegiada, no Paseo del Arte, faz com que seja uma parada obrigatória para quem visita a capital espanhola. Foto: VEJA: Viagens, Experiências, Jogos e Aprendizados/Youtube