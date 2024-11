É pra desistir do cigarro: Anvisa aprova advertências pavorosas nas embalagens

Ou seja, as empresas fabricantes terão um ano para se adaptarem a elas. Quem não cumprir terá o produto retirado dos pontos de venda. Ao todo, são sete imagens e textos com advertências sobre diversos problemas de saúde ocasionados pelos derivados do tabaco. Elas devem obedecer uma ordem rotativa a cada cinco meses. Foto: Divulgação/Anvisa